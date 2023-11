Cemitérios de Salvador têm movimentação intensa no Dia dos Finados | A TARDE

O Dia de Finados é a data escolhida por muitos familiares e amigos para homenagear seus entes queridos falecidos. É comum que os cemitérios recebam visitantes com flores e outros tipos de homenagem para relembrar a memória dos mortos, e era assim que estavam o Campo Santo, na Federação e Quinta dos Lázaros, na Baixa de Quintas.

Todos os anos, Dona Simone Tourinho, de 86 anos, visita o local onde estão enterrados os pais, o marido e a mulher a criou quando mais nova, no Campo Santo. Com a pandemia, que forçou o isolamento social e restringiu o acesso a cemitérios, a moradora do Largo dos Aflitos não conseguiu prestar homenagem aos seus entes, então a ida este ano foi mais do que especial. “Os anos que eu não vim, e todos os dias que não consegui, eu fiquei sentida”

“Todas as datas comemorativas eu venho: aniversário, dia das mães, dos pais. Se eu não venho, eles sentem a minha falta. Me sinto bem quando venho”, diz Dona Simone.

Dona Simone Tourinho, 86 anos | Foto: Carla Melo | Portal A TARDE

Por ser uma data especial e emocionante, o Campo Santo preparou uma programação, que vai desde celebrações de missas, apresentações musicais e artísticas, oração inter-religiosa, com a participação de líderes de diversas religiões, e entrega de fitinhas por estudantes de psicologia da Faculdade Santa Casa (FSC), a visitantes para homenagear entes na "árvore da vida".

Mulher prendendo fita na 'Árvore da Vida' | Foto: Carla Melo | Portal A TARDE

“Pelo segundo ano consecutivo, nós realizamos essa ação que tem como objetivo materializar, ainda que simbolicamente, essa dimensão real, as suas intenções hoje, através de fitas, com palavras diferentes para prendê-las na ‘árvore da vida’ e marcar suas presenças e potencializar a conexão com quem se foi”, explica Silva Teles, Coordenadora do curso de Psicologia da FSC.

Silvia Teles, Coordenadora do Curso de Psicologia da Faculdade Santa Casa (FSC) | Foto: Carla Melo | Portal A TARDE

Outro cemitério que registrou um número grande de visitantes no Dia de Finados foi o Quinta dos Lázaros, que também contou com a celebração de missas, apresentações artísticas e manifestações de instituições e denominações religiosas, que acolheram o público que estava no local. A expectativa é que até o fim do dia, mais de 6 mil pessoas marquem presença.



João Conceição Fernandes, de 45 anos, tem boas lembranças da mãe e da irmã, ambas sepultadas juntas. Ele diz que somente vem ao cemitério para prestar homenagens, porque “o que tinha que fazer por elas, fez em vida”.

“Dia de Finados sempre venho acender uma vela, rezar um pai nosso e pedir sempre para que as almas delas descansem em paz. Eu sei que pode ser um momento de tristeza, mas também sinto alegria porque o que pude fazer por elas, eu fiz. Não pude dar a vida à elas, mas dei amor, carinho e atenção quando mais precisaram".

João Conceição Fernandes, 45 anos | Foto: Carla Melo | Portal A TARDE