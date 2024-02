Cerca de 35 mil pés de maconha são erradicados na cidade de Curaçá | A TARDE

Uma plantação com mais de 35 mil pés de maconha foi erradicada pela polícia no início da manhã desta quarta-feira, 24, em uma roça localizada na cidade de Curaçá, na região norte da Bahia.

Segundo a Polícia Militar, a análise de imagens via satélite auxiliou na localização do plantio. Não há informações sobre quem era proprietário do terreno. Os pés da erva foram arrancados e incinerados no local.

Ainda segundo a PM, mudas do material foram apresentadas na Delegacia da Polícia Federal.

A operação foi integrada entre as equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, da 45ª CIPM (Curaçá) e da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro.