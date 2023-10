Cerca de meio milhão pés de maconha foram erradicados em 2023 | A TARDE

Cerca de meio milhão pés de maconha foram destruídos pela Operação Terra Limpa, em 2023, no Norte do estado. As ações são coordenadas pelo Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N).

A última erradicação ocorreu nesta quarta-feira (4), no município de Curaça. A 45ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) destruiu 62 mil pés do entorpecente.

Segundo o coordenador responsável pelo CPR Norte, coronel Valter Araújo, a ação iniciada ainda na madrugada, ocorreu na localidade de “Ilha do Jequi”. Após cinco horas de buscas, o plantio foi encontrado e erradicado. Uma amostra do material foi apresentado na Delegacia Territorial (DT) da cidade.

Em 2022, a operação destruiu mais de 821 mil pés de maconha.