Chefão do tráfico é um dos quatro mortos pela PM em Santo Amaro | A TARDE

O líder do tráfico de drogas na região do Acupe, na cidade de Santo Amaro, no Recôncavo da Bahia, foi um dos quatro suspeitos mortos durante operação da Polícia Militar na noite desta sexta-feira, 29. De acordo com a PM, 15 integrantes foram flagrados por equipes da Rondesp Recôncavo. Com os criminosos foram localizadas armas e drogas.

Segundo o comandante da unidade, capitão Cleiton Carvalho, as equipes receberam informações de homens armados e ao chegarem na rua da Prainha, foram recebidos a tiros pelo grupo.



O líder do bando e outros três comparsas acabaram feridos e foram socorridos ao Hospital Nossa Senhora Natividade, na cidade de Santo Amaro, mas não resistiram aos ferimentos. O restante conseguiu fugir.

Com os criminosos, foram localizados uma espingarda calibre 12, três pistolas, quatro carregadores, 35 munições, 244 porções de cocaína, 196 porções de maconha, crack, mais de R$ 4 mil, duas máquinas para cartão de crédito, sete celulares, embalagens para entorpecentes e um caderno com anotações do tráfico de entorpecentes. Os itens foram apresentados na Delegacia Territorial de Santo Amaro.