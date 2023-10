Chefe do tráfico em Valéria e comparsa morrem em confronto policial | A TARDE

O chefe do tráfico de drogas no bairro de Jambeiro, em Valença, no baixo-sul da Bahia, foi morto a tiros em confronto com a polícia nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 6. Um comparsa também morreu e outro foi preso em flagrante na ação.

Segundo a polícia, a operação buscava cumprir mandados de prisão preventiva contra os investigados. Houve troca de tiros com os homens e dois deles foram atingidos, mas não resistiram aos ferimentos. O chefe do tráfico tinha envolvimento em 10 homicídios e o comparsa tinha passagens por tráfico de drogas.

Com o grupo, foram apreendidos duas pistolas calibres 9 mm e 40, um revólver, 110 munições, cocaína e maconha. O caso foi registrado na 5ª Coorpin, em Valença.



A polícia informou que foi operação conjunta entre equipes da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Inteiror, da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE), da Rondesp Recôncavo e do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO) da 33ª CIPM.