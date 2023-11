Cinco homens morrem em confrontos com policiais militares | A TARDE

Cinco homens morreram em confronto com policiais militares, entre o início da noite de quarta-feira, 8, e a manhã desta quinta-feira, 9, em Salvador, Queimadas, no norte da Bahia, e Cruz das Almas, no recôncavo. Armas, drogas, dinheiros e colete à prova de balas foram apreendidos nas ações e nenhum dos mortos tiveram nomes divulgados.

O primeiro caso foi registrado na capital baiana, no bairro da Fazenda Grande do Retiro. De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe fazia patrulhamento na Avenida Bernardo Spector, quando encontrou um grupo de homens armados. Esses suspeitos teriam disparado contra os policiais, que revidaram.

O segundo caso, em Queimadas, seguiu um enredo semelhante. Conforme a PM, o homem estava em atitude suspeita, que não foi descrita, e os policiais tentaram abordá-lo. Este homem teria atirado contra os agentes, que também reagiram.

Em Cruz das Almas, no recôncavo, três homens também foram mortos por policiais na manhã desta quinta (9). A corporação informou que eles eram suspeitos de tráfico de drogas e estariam armados, junto com outros, no bairro Banguela.