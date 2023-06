Clima de otimismo inspira 17ª Bahia Farm Show

A Bahia Farm Show (BFS), que ocorre de 6 a 10 de junho em Luís Eduardo Magalhães, a 940 km de Salvador, chega à 17ª edição com a expectativa de quebrar os recordes estabelecidos no ano passado, quando mais de 100 mil pessoas participaram da feira e R$ 7,9 bilhões em negócios foram realizados.

O evento reflete a pujança da agropecuária regional. Sua realização, não por acaso, coincide com o término da colheita da soja, carro-chefe da produção regional, que na safra 2022/23 ocupou 1.860.000 hectares dos 2.582.560 ha semeados no período com as principais culturas no cerrado baiano, que devem gerar 11.020.110 de toneladas de grãos e fibras.

Embora os preços das commodities no mercado internacional não estejam agradando os produtores, que gastaram mais para produzir nesta safra como reflexo de uma soma de fatores, o clima é de otimismo entre a classe produtora, que comemora os bons números alcançados nas lavouras.

Com a perspectiva de a soja chegar a 7,911 milhões de toneladas, se confirma mais um recorde de produção do grão no estado, com aumento de 8,6% sobre a safra anterior. Outro indicativo positivo é a produtividade média do grão na região, de 67 sacas/ha, que corresponde a 4.020 kg/ha. O resultado está 12,13% acima da média nacional, que nesta safra gira em torno de 3.532 kg/ha, de acordo com o último boletim da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

E, enquanto termina a colheita da soja, começam a se movimentar nas fazendas as colheitadeiras de algodão, recolhendo a valiosa pluma branca baiana, de reconhecida qualidade, para as beneficiadoras. A estimativa é produzir perto de 600 mil toneladas, em 312.560 ha.

“Nós temos a perspectiva de bons negócios, apesar dos preços das commodities”, afirma o presidente da Associação dos Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) e presidente da BFS, Odacil Ranzi. Ele acrescenta que o BNDES virá com uma linha para os bancos repassarem aos produtores. “Teremos surpresas agradáveis”, anuncia.

Entre as novidades desta edição da feira, Ranzi destaca a inauguração da sede própria da associação dentro do complexo BFS, com auditório para 230 pessoas. “Teremos eventos voltados aos produtores durante todo o ano”, destaca.

Animado com mais uma edição do evento, Ranzi acrescenta que são esperadas as presenças, na abertura, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, de ministros e secretários de estado, e de autoridades regionais.

TRABALHO DE EQUIPE

A feira é considerada a maior do gênero do Norte e Nordeste do Brasil e atrai não apenas produtores dos municípios do Oeste, mas também agropecuaristas de outros territórios da Bahia e de outros estados, notadamente da região conhecida como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

Com organização geral da Aiba e do Instituto Aiba (Iaiba), a realização do evento tem apoio, entre outros, da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), da entidade de pesquisa Fundação Bahia e da Associação dos Revendedores de Máquinas e Equipamentos Agrícolas do Oeste da Bahia Ltda (Assomiba).

Para esta edição, a expectativa entre parte dos produtores é que o Plano Safra 2023/2024 seja lançado na feira, embora o Ministério de Agricultura tenha afirmado durante a semana que ainda não existe uma data definida para a apresentação deste plano.

O presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, avalia que o evento é uma oportunidade para a associação dar visibilidade aos seus programas e iniciativas, como o Programa de Qualidade do Algodão Brasileiro, uma certificação que, de acordo com ele, “será um divisor de águas para a credibilidade da pluma nacional”.

“A certificação oficial é o resultado de um trabalho de dois anos, que está em implementação nesta safra e já foi anunciado ao mercado”, afirma o dirigente. “Além disso, a feira apresenta inovações tecnológicas, as ferramentas que nos ajudam a mitigar riscos climáticos, a aumentar a produtividade na lavoura e a ser mais competitivos. Este ano, por exemplo, o que deve permitir que fechemos ‘no azul’, apesar do contexto macroeconômico das commodities, são os bons índices de produtividade.”

Bergamaschi também destaca o lançamento, no dia 7, do Prêmio Abapa de Jornalismo. “É um reconhecimento aos profissionais que cobrem as pautas do algodão no estado e um incentivo aos estudantes, que também serão contemplados na categoria Jovem Talento”, destaca.