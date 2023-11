Com recorde, Operação Força Total apreende mais de 30 armas na Bahia | A TARDE

A Polícia Militar da Bahia realizou, na sexta-feira, 20, a 14ª edição da Operação Força Total nos 417 municípios baianos. A ação resultou em um total de 35 armas de fogo apreendidas, um recorde em relação a todas as edições anteriores.

Segundo a Polícia Militar, a Força Total emprega o máximo do efetivo da corporação (administrativo e operacional). Nesta edição, foram contabilizados 70 mil pessoas e mais de 39 mil veículos (carros e motos) abordados, com a recuperação de 17 veículos com restrição de furto ou roubo, a prisão em flagrante de 43 pessoas e o cumprimento de 12 mandados de prisão.

Todos os bairros da capital e municípios do interior do estado tiveram o policiamento intensificado, com PMs a pé, em viaturas (carros, motos e bases móveis), cavalos e aeronaves. A operação ocorreu até às 22h de sexta-feira, 20.

Balanço

A Operação Força Total já retirou 286 armas de fogo de circulação, prendeu 474 criminosos em flagrante e recuperou 239 veículos, no total das 14 edições. As ações desempenhadas pela PM também resultaram no registro de 289 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs), na apreensão de 98 adolescentes e no cumprimento de 186 mandados de prisão nos 417 municípios baianos.