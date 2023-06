Começa matrícula para selecionados no Universidade Para Todos

A matrícula para os selecionados no Universidade Para Todos (UPT) começa sexta segunda-feira, 5, e segue até sexta, 9. O programa é ofertado em parceria entre a Secretaria da Educação do Estado (SEC) e as quatro universidades estaduais (UNEB, UESF, UESB e UESC) e a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB).

A lista dos selecionados pode ser conferida no Portal do Governo da Bahia.

A matrícula deve ser feita presencialmente no local e turno que o estudante optou para cursar. Para fazer a matrícula, o candidato deverá apresentar cópia, acompanhada de original, de documentos como a carteira de identidade e o Cadastro de Pessoa Física (CPF), além de comprovante de residência.

O Programa Universidade para Todos está oferecendo, neste ano, 18.966 vagas nos 27 Territórios de identidade, totalizando 310 polos de funcionamento em 195 municípios.