Comerciante de 42 anos é assassinado dentro de bar em Feira de Santana | A TARDE

Um comerciante de 42 anos, identificado como Cristiano Conceição Silva, foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira, 18, dentro de um bar localizado no bairro Mangabeira, na cidade de Feira de Santana.

De acordo com o site Acorda Cidade, o estabelecimento comercial fica situado na rua Miranda. Cristiano estava no local, quando foi abordado por homens armados que atiraram contra ele. Os disparos atingiram as regiões do tórax, braço, rosto e axila.

Informações preliminares apontam que os suspeitos chegaram no bar procurando por Cristiano, que respondeu e foi assassinado. Ele ainda chegou a ser encaminhado ao Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA), mas não resistiu.

Em abril deste ano, um homem havia sido morto por engano neste mesmo bar. O nome dele era Antônio Cristiano, mesmo nome do dono do estabelecimento.

Até o momento, ainda não há informações sobre a autoria ou motivação no homicídio de Cristiano Conceição.