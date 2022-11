Comerciantes são notificados para que retirem barracas

A prefeitura de Lauro de Freitas notificou proprietários de oito barracas de praia neste sábado,12, no trecho da orla de Vilas do Atlântico. Eles foram acionados para que retirarem os equipamentos do local, segundo o município, instalados de forma irregular.

A operação foi realizada por fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e Ordenamento do Uso do Solo (Sedur). Caso os comerciantes não se retirem voluntariamente em até cinco dias, a prefeitura fará a apreensão e remoção das instalações.

Conforme a pasta, as barracas foram instaladas clandestinamente, sem licença prévia da prefeitura e em locais não autorizados.