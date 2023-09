Confira como está o movimento na travessia entre Salvador e Mar Grande

Os usuários da Travessia Salvador-Mar Grande estão encontrando movimento intenso, porém sem filas, para embarque nesta sexta-feira, 08, nos terminais de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica, e no Náutico da Bahia, na capital. Com seis embarcações em tráfego e outras duas em reserva técnica, o sistema opera com saídas de meia em meia hora, nos dois terminais.

Hoje, o último horário saindo de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, às 18h. A Baía de Todos-os-Santos tem boas condições de navegação e as embarcações estão cumprindo o percurso da travessia entre os dois terminais em tempo médio de 40 minutos.

Tarifas – De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão

Já a travessia entre Salvador-Morro de São Paulo segue operando com conexão em Itaparica e Mar Grande. De acordo com a A Astramab - Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia, as condições de navegação em todo o percurso marítimo entre a capital e o Morro de São Paulo continuam adversas, com ventos fortes e mar bastante agitado, conforme comunicado da Capitania dos Portos da Bahia.

Com conexão os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no Terminal de Itaparica, na Ilha de Itaparica, onde os passageiros seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem travessia até o Morro em lanchas rápidas.

A conexão pode acontecer também em Mar Grande. Neste caso, os passageiros são transportados em lanchas da Travessia Salvador-Mar Grande, e, em Vera Cruz ocorre os passageiros seguem em ônibus até a Ponta do Curral. Com conexão, a viagem dura em média 3h e 20m, ou uma hora a mais em relação à viagem direta de catamarã.

Os próximos horários saindo de Salvador são 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, 9h, 11h30, 13h30 e 15h. De Salvador para o Morro, a passagem custa R$ 151,31. Já do Morro para a capital, o preço é menor: R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Passeio de escuna

As escunas de turismo também operam normalmente, têm bom movimento de embarque nesta sexta-feira e já começaram a sair às 8h do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas". No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.