Confira o funcionamento dos estabelecimentos neste domingo

Neste domingo, 30, milhares de baianos vão as urnas votar no segundo turno da eleição para presidente e governador. Alguns estabelecimentos em Salvador e Região Metropolitana vão mudar o funcionamento por conta da eleição. Já a maioria dos shoppings vai manter o horário normal.

Confira os horários:

| Shoppings |

Shopping da Bahia - Abre normalmente, das 9h às 22h.

Parque Shopping Bahia - Funciona das 13h às 21h.

Shopping Barra - Funciona de 12h ás 20h

Shopping Itaigara - Não funciona dia de domingo

Shopping Passeo - Abre das 13h às 19h

Shopping Paralela - Abre das 12h às 21h

Shopping Bela Vista - Abre das 13h às 21h

Boulevard Shopping Camaçari - Funciona das 13 às 21h

| Lojas e supermercados |

Assaí Atacadista - As lojas da capital funcionarão normalmente, das 7h às 18h . No Interior, as unidades de Juazeiro e Paulo Afonso terão expediente até as 14h. Já a unidade de Teixeira de Freitas não abre aos domingos.

Perini - Funciona das 6h30 às 20h

Ferreira Costa - Abre das 8h30 às 14h30

Mercadão da Bahia - Abre das 8h às 15h

GBarbosa - Unidades abrem em horários diferenciados: Iguatemi abre das 7h às 18h; Costa Azul, 7h30 às 21h; Brotas abre das 7h30 às 14h; Lauro de Freitas, 7h às 19h; Cabula, das 8h às 14h e Guarajuba de 7h às 20h

Mercantil Rodrigues - Unidades abrem em horários diferenciados: Calçada, Ogunjá, Pirajá, Pau da Lima e San Martin funcionam das 7h às 15h; Lauro de Freitas abre de 7h às 18h

| Serviços de transporte |

Ônibus em Salvador - Gratuito das 6h às 20h

Lauro de Freitas - Gratuito

Metrô - Gratuito das 0h às 23h59

Ferry Boat - Gratuito de 0h às 23h59

Travessia Salvador/Mar Grande - Gratuito das 0h às 23h59