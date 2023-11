Congresso do MP terá participação de autoridades jurídicas | A TARDE

Nomes como, os do presidentes do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, além da presidente interina na Procuradoria-Geral da República (PGR), Elizeta Ramos, e da ex-PGR Raquel Dodge, já estão confirmados para o XXV Congresso Nacional do Ministério Público, que acontece em Salvador.

O evento, marcado para acontecer entre 8 e 10 de novembro, será no Centro de Convenções da capital e tratará dos mais diversos e importantes temas relacionados à atuação do Ministério Público.

De acordo com o MP, esta será uma edição comemorativa, de apresentação do balanço da atuação da instituição, mas também para discutir as projeções futuras.

O Congresso Nacional do MP receberá promotores e procuradores de Justiça dos Ministérios Públicos de todo o Brasil.