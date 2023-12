Coral da Secom faz apresentação no Hospital Irmã Dulce | A TARDE

O Coral Comunicanto Secom, formado por servidores da Secretaria de Comunicação do Estado, se apresentou nesta sexta-feira, 15, no Hospital Irmã Dulce, no Bonfim, em Salvador. O momento foi compartilhado com idosos, colaboradores e voluntários da instituição.

A sala da geriatria ficou pequena com presença da turma da terceira idade, todos atentos, batendo palmas e cantando junto com Coral, um momento de muita alegria e participação.

Com o um repertório especial e escolhido especificamente para as apresentações, o Coral cantou e encantou a todos que estavam presentes. Entre as músicas, Tem Natal, de autoria de um dos integral dos integrantes, Alê Santana.

A coordenadora-geral das Obras Sociais Irmã Dulce, Fabiana Torres, falou da importância do momento de confraternização para o voluntariado da Osid, cresceu junto com a própria história de Irmã Dulce. “Doarmos nosso tempo faz toda a diferença”, enfatizou.

Coral cantou e encantou os presentes | Foto: Regina Ferreira / Secom

O Coral

Fundado em junho de 2016, o Comunicanto já levou música para as escolas públicas, creches, hospitais e eventos do Governo do Estado. O coral tem o objetivo de integrar as pessoas por meio da música, já que é uma forma simples de realizar essa integração, porque cantar junto é bom. Fazer música, aprender a cantar, aprender um instrumento em âmbito coletivo é extremamente benéfico e terapêutico, construindo a sensibilidade das pessoas.

Programação

O Coral Comunicanto faz nova apresentação na segunda-feira (18), na Secom.