Corpo de homem é encontrado parcialmente enterrado na RMS | A TARDE

O corpo de um homem de 30 anos, identificado como Irlan Oliveira Silva, foi encontrado parcialmente enterrado na tarde de quinta-feira (28), em uma propriedade rural do distrito de Passé, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.

Conforme informações da Polícia Civil, o homem estava desaparecido desde junho e o corpo apresentava sinal de estado avançado de decomposição. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realizar perícia no local em que ele foi encontrado.

A remoção do corpo foi realizada com a assistência do Corpo de Bombeiros e com a colaboração de equipes da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) durante as buscas.

O corpo de Irlan foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para passar por necropsia. As investigações sobre as circunstâncias da morte serão realizadas pela delegacia de Candeias.