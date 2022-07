Corregedoria Geral de Justiça debate regularização fundiária

A Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do Poder Judiciário da Bahia (PJBA) convocou diversas entidades para discutir a regularização da posse de imóveis do bairro de Alagados, no subúrbio de Salvador. Secretaria do Patrimônio da União na Bahia (SPU-BA), Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e Instituto Baiano de Direito Imobiliário (IBDI) participam dessa iniciativa.

A Coordenadora de Regularização Fundiária (Conder/Coref), Ana Paula Santana Oliveira, estima que existam seis mil imóveis irregulares. Nesse primeiro momento, a meta é regularizar uma média de quinhentas propriedades. A região está designada, no âmbito da regularização fundiária, como Reurb – I (Regularização Fundiária Inominada). Termo aplicável aos núcleos urbanos informais consolidados em data anterior à Lei do Parcelamento do Solo Urbano – Lei 6.766, de 19 de dezembro 1979.

No encontro, ocorrido na sede do PJBA, na tarde de terça-feira, 26, foram abordados pontos como a geografia do terreno; o quantitativo de imóveis; a transmissão da propriedade para o cidadão; entre outros. Para o Presidente do Fórum Nacional de Regularização Fundiária e Corregedor-Geral da Justiça, Desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, a reunião foi de suma importância, especialmente, por tratar de Alagados.

“Todos nós baianos e soteropolitanos temos um débito com essas famílias. Precisamos ajudá-las para que consigam o título de proprietários da casa onde vivem”. Sobre a presença dos órgãos envolvidos, o Desembargador ressaltou ser essa uma forma de desburocratizar os processos e reconheceu o empenho de todos os atores comprometidos.

“O progresso já começa pelo fato de termos parceiros do município e da Conder, representando o Governo do Estado”, ressaltou o Superintendente da SPU/BA, Abelardo de Jesus Filho, a respeito da reunião. O Superintendente pontuou também como positivo a existência de análises em torno de um objeto concreto, referindo-se a Alagados.

A regularização fundiária refere-se ao conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que objetivam corrigir os assentamentos informais e a titulação dos seus ocupantes. O PJBA reconhece a importância de garantir moradia digna para todo cidadão e, consequentemente, prover os moradores e a sociedade como um todo de uma melhor infraestrutura e dinamização da economia.