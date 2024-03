Crea-BA divulga balanço da fiscalização no Carnaval | A TARDE

Mais de 500 Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) e 200 Relatórios de Fiscalização Preventiva foram emitidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) durante o carnaval de Salvador.

ART é o documento que registra as atividades desenvolvidas pelos profissionais de engenharia. Ao todo, mais de 100 profissionais e aproximadamente 45 empresas de engenharia inscritos no Crea-BA atuaram durante o carnaval de Salvador.

A atuação do conselho ajudou a garantir a segurança das estruturas de palcos, camarotes, praticáveis e trios elétricos no período do Carnaval, a partir da fiscalização do exercício legal da profissão da engenharia com o objetivo de ajudar a coibir práticas que possam prejudicar a segurança das pessoas envolvidas.

"Nossa atuação auxilia na prevenção de acidentes e garante qualidade e segurança nas obras e serviços técnicos, a medida em que faz exigências quanto à necessária participação de profissionais devidamente habilitados no desenvolvimento das atividades de engenharia nos diversos empreendimentos visitados. Garantindo assim, a adoção de padrões e normativos técnicos que contribuem para um ambiente seguro e de qualidade”, afirmou o supervisor de fiscalização do Crea-BA, Arildson Araújo.



A central de vistoria dos trios também passou por uma intensa fiscalização, com 127 veículos vistoriados, incluindo trios, mini/micro trios, carros de apoio e carros de som/alegóricos. Com o envolvimento de 15 profissionais de engenharia, foram emitidas 412 ARTs, assegurando a conformidade e segurança dos equipamentos utilizados nos desfiles.

Além das atividades em Salvador, a fiscalização se estendeu a diversas localidades do estado durante os meses de janeiro e fevereiro, incluindo Maragojipe, Mucuri, Nova Viçosa, Palmeiras, Cairu, Prado, Rio de Contas, Amélia Rodrigues, Barreiras, Juazeiro, Cachoeira, Praia do Forte (Mata de São João), Camaçari (Arembepe e Guarajuba), Porto Seguro e Lençóis.