Crea defende projetos sustentáveis com uso de estudos climáticos | A TARDE

As chuvas comuns em todo mês de janeiro chegaram com mais força este ano em várias regiões do país e também na Bahia, provocando enchentes repentinas, deslizamentos de terra, inundações e levantando discussões sobre as mudanças climáticas. que têm impactado diretamente as comunidades locais, sobretudo no interior do estado.

Diante dessas variações cada vez mais intensas, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) tem atuado na promoção de práticas mais sustentáveis que considerem os desafios climáticos e as disparidades sociais no desemnvolvimento de projetos.

Segundo o supervisor de fiscalização do Crea-BA, Arildson Araújo, engenheiros, agrônomos e geocientistas têm a responsabilidade de considerar os aspectos sociais e ambientais em seus projetos e intervenções,

"É fundamental reconhecer que as mudanças climáticas não afetam a todos igualmente, e muitas vezes as comunidades mais vulneráveis são as mais impactadas. Essa é uma realidade que precisa ser enfrentada de forma proativa. Os profissionais do Crea-BA têm o compromisso de atuar como agentes de mudança, promovendo soluções sustentáveis", enfatiza o supervisor.

O engenheiro ambiental e ex-Secretário Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, André Fraga, compartilha desse pensamento. Para ele, a produção de estudos de vulnerabilidade climática e o fomento de ações de políticas públicas no estado da Bahia também podem auxiliar no combate às mudanças climáticas e ao racismo ambiental.

“Levantamentos, estudos, inventários de emissões de gases de efeito estufa servem para subsidiar as ações e investimentos públicos. Importante ressaltar que Salvador já tem seu próprio plano de ação em relação ao clima. É a partir do elemento da redução de combate à desigualdade que a gente consegue fazer com que a justiça climática seja uma realidade e o racismo ambiental deixe de existir”, afirma Fraga, que é vereador de Salvador pelo partido verde (PV).

O Crea-BA, por sua vez, tem um papel ativo na orientação e fiscalização dessas práticas. "Estamos incentivando nossos profissionais a incorporar em seus projetos medidas que considerem as comunidades mais afetadas. Isso inclui a avaliação dos impactos sociais e a implementação de práticas que promovam a inclusão e a equidade", afirma Arildson Araújo.