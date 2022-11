DCCP deflagra operação em Conquista para combater estelionatários

O Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) realiza mais uma operação de combate às fraudes mediante consórcios. A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Vitória da Conquista deflagrou, na manhã desta terça-feira, 8, a Operação Parker, para cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a crimes de estelionato e associação criminosa, praticados naquela cidade.

Cinco inquéritos policiais foram instaurados na unidade especializada para apurar as ações delituosas. Aproximadamente 50 boletins de ocorrência foram registrados e as vítimas tiveram prejuízos financeiros superiores a R$ 500 mil.

Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) e da 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), daquela cidade, também integram a ação, que contará com a participação de cerca de 50 policiais, entre delegados, investigadores e escrivães.