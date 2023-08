Dengue: aumento de casos acende alerta na Bahia

Com o aumento de casos de dengue este ano na Bahia (28,3%), e das manifestações mais graves da doença (168%), a preocupação com a prevenção e a imunização se tornam ainda mais importantes, principalmente com a chegada das estações mais quentes do ano (primavera e verão).

O infectologista e consultor técnico do Sabin Diagnóstico e Saúde, Claudilson Bastos, destaca que esses períodos, principalmente o verão, concentram também mais chuvas e, consecutivamente, com mais locais com possibilidade de água parada, ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“É aquela velha história: onde tem água parada tem risco de proliferação da dengue, uma vez que os mosquitos usam esses espaços para colocar suas larvas, aumentando, assim, o contingente de mosquitos nas cidades. E este quadro pode propiciar um maior número de pessoas contaminadas”, informa o especialista, alertando que as pessoas devem redobrar os cuidados. “É importante evitar que o Aedes aegypti, responsável também pela transmissão da zika e chikungunya, tenha locais para se reproduzir, a exemplo de vasos de planta, calhas das casas, pneus, garrafas, tanques de água abertos e piscinas sem o cuidado adequado”, acrescenta.

Casos

Informações da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) mostram que, de 1º de janeiro a 5 de agosto, foram notificados 39.896 casos prováveis de dengue no estado; ou seja, 28,3% a mais do que no mesmo período do ano passado (31.102 casos). A situação afeta mais gravemente 24 municípios baianos, que estão em situação epidêmica, a exemplo de Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus.

A Sesab comunicou também um aumento de 168% nos casos de dengue grave no primeiro semestre de 2023: pulou de 250 registros, no ano passado, para 670. O número de mortes, no entanto, teve uma redução de 55%.

Na capital baiana, o crescimento de casos de dengue acendeu um alerta preocupante. Isso porque os dados do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Ciev-SSA), vinculado à Prefeitura de Salvador, revelam que, no comparativo entre 2022 e 2023, ocorreu um incremento de 669,8% dos casos registrados da doença entre janeiro e agosto.

Vacinação

De acordo com o infectologista Claudilson Bastos, os cuidados com a prevenção ganham um grande aliado com a disponibilização de uma vacina que ajuda a prevenir o agravamento dos quadros da dengue. Um exemplo disso é o imunizante Qdenga (TAK-003), produzido pelo laboratório Takeda e licenciado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).