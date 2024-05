Desespero: casa desaba em Lauro de Freitas; veja momento | A TARDE

Uma casa desabou na noite desta terça-feira, 21, no bairro Jardim Castelão, próximo ao Caji, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

Ao Portal A TARDE, a Defesa Civil da cidade confirmou que não houve vítimas. O órgão afirmou que estava no local antes do ocorrido e que retirou os moradores horas antes do desabamento. Equipes isolaram a área e outras duas casas próximas, com o objetivo de evitar outros acidentes.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível notar o momento exato em que a casa cai em um rio da localidade, além do desespero das pessoas ao redor.

A família foi acolhida pela equipe Social da prefeitura e encaminhada para uma igreja próxima, onde receberam alimentação e água potável.

