Dia Mundial dos Oceanos traz alerta para a proteção dos corais

No Dia Mundial dos Oceanos, biólogos e especialistas enfatizam a importância da preservação dos corais em todo o mundo devido às mudanças climáticas e ao aquecimento das águas oceânicas, que representam as principais ameaças à vida desses animais marinhos.

Segundo o biólogo e professor do Departamento de Oceanografia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), Igor Cruz, estima-se que 20% dos corais dos recifes em todo o mundo já tenham sido perdidos, e 55% estão sob algum grau de ameaça de degradação. Na Baía de Todos-os-Santos, no período de 2003 a 2007, além das questões climáticas, os recifes de corais foram dominados por um coral considerado bioinvasor, chamado de Coral-Sol.

"O Coral-Sol é uma espécie oportunista que, em alguns lugares, já ocupa até 82% do fundo marinho. Em média, essa espécie ocupa de 65% a 70% da Baía de Todos- os- Santos. Entre 2011 e 2019, a quantidade de corais diminuiu pela metade, com alguns locais chegando a perder dois terços de sua cobertura. Perdemos uma quantidade significativa de corais nos últimos 15 anos. Isso pode ser resultado da sinergia de diversos impactos na Baía de Todos- os- Santos", explica Igor.

O professor ressalta a importância fundamental dos corais nativos para o ecossistema. "Os corais nativos são peças-chave nos ecossistemas e na biodiversidade dos recifes, pois formam a estrutura rochosa que funciona para os oceanos como as florestas tropicais para os ambientes terrestres. É nos recifes de corais que encontramos o maior número de espécies no oceano”, afirma Igor.

A organização socioambientalista Pró-Mar tem desempenhado um papel fundamental na conservação dos ecossistemas marinhos da costa baiana, especialmente na região da Baía de Todos os Santos. Com mais de duas décadas de atuação, a Pró-Mar, sediada em Mar Grande, município de Vera Cruz, Ilha de Itaparica, concentra seus esforços em pesquisa, monitoramento, conservação e educação ambiental voltados para os recifes de corais, uma importante riqueza natural da Bahia.

José Roberto Caldas, conhecido como Zé Pescador, é o presidente da Pró-Mar, entidade que busca combater a degradação dos corais. Ele acredita que a deterioração dos corais está relacionada a diversos problemas, como a bioinvasão do Coral-Sol.

“Os principais impactos são desde a chegada da bioinvasão do Coral-Sol, que compete por espaço e não tem predadores naturais na região, representando uma ameaça às espécies nativas de corais, em especial o Coral Fogo. Além disso, o lançamento de resíduos nos afluentes domésticos e industriais também impacta negativamente os corais. Os recifes de corais são berçários da vida marinha e desempenham um papel crucial para aqueles que dependem da pesca e da coleta de frutos do mar, como peixes, mariscos e crustáceos”, explica.

Karina Martins, bióloga e coordenadora científica do Projeto Mares da Pró-Mar, destaca os dois principais eixos de atuação na Ilha de Itaparica: a educação ambiental e a pesquisa, monitoramento e restauração dos recifes de corais.

“ A meta do projeto é realizar a restauração em uma área de 1,5 km quadrados dentro do recife das pinaúnas, na Ilha de Itaparica, com a implantação de quatro a cinco sítios de restauração, cada um contendo cerca de 30 mesas berçárias. Essas ações visam recuperar e preservar os recifes de corais, contribuindo para a conservação da biodiversidade marinha e para o sustento das comunidades locais.

Karina ressalta que uma das ideias do projeto é envolver as pessoas que dependem diariamente do recife em seu trabalho de monitoramento. Ela destaca que os resultados da conservação vão além do aspecto científico, englobando também aspectos sociais, culturais e econômicos. Um recife de coral restaurado não apenas contribui para a biodiversidade, mas também pode ser produtivo e gerar renda para as comunidades tradicionais que dependem de

“A ideia também é trazer as pessoas que usam diariamente o recife para trabalhar conosco nessa parte de monitoramento. O resultado da conservação vai muito além do que um trabalho científico com um trabalho social, cultural e econômico. Um recife de coral restaurado é produtivo, inclusive para renda da população tradicional“, finaliza Karina.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre