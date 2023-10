Dino: 'Polícia tem o dever de fazer uso da força quando necessário' | A TARDE

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, defendeu as ações das polícias no estado, apontando que o caminho prioritário da polícia é fazer prisões com a menor letalidade possível mas, se necessário, ela tem o dever de fazer o uso da força.

>> Jerônimo: "Polícia vai agir com a firmeza que o momento exige"

“O que nós temos nacionalmente é o fortalecimento, em décadas, dessas facções, sejam locais, sejam nacionais. Qual é o nosso trabalho prioritário? É exatamente a inteligência, investigação, descapitalização das facções, tirar dinheiro das facções, combater o acesso a armas e, com isso, nós enfraquecermos esse poder [...] O presidente Lula determinou a máxima prioridade e eu sei que o governador Jerônimo está também mobilizado para essa ideia da menor letalidade possível. Lembro o que disse bem no começo, como premissa, a polícia quando atua tem evidentemente o caminho prioritário, o caminho da investigação, da inteligência, da operação que resulta em prisões sem que haja o uso da força. Mas a polícia não tem o direito, ela tem o dever de, quando necessário, fazer o uso da força sim", destacou.

A declaração aconteceu durante a coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 5, na qual o titular da Justiça anunciou recursos do governo federal para auxiliar a Segurança Pública na Bahia.. O ministro disse também que não concorda com a ideia de que a polícia está sempre errada, apesar de presar por salvar vidas, como apontou.

"Claro que nós queremos salvar todas as vidas. Claro que, no meu sistema, inclusive de fé religiosa, vida em abundância, João capítulo 10 versículo 10. É claro que eu queria que ninguém morresse, obviamente porque toda vida é sagrada. Mas, na medida que, infelizmente, há décadas no Brasil, não é possível salvar milhões de vidas por dia, também não concordo que se desmereça o trabalho das polícias que salvam uma, duas, dezenas, centenas de vidas, isso é necessário. Cria a falsa ideia de que a polícia está sempre certa, nenhuma instituição humana está sempre certa. Perfeição é no reino de Deus. Todas as instituições humanas têm seus erros, claro. Mas nós não concordamos com a ideia de que a polícia está sempre errada. Essa é uma ideia deletéria ao país, porque ela é uma ideia que desestimula a ação das políticas, depois da crise", comentou.

Durante a coletiva, Dino ressaltou que houve muitos críticas de especialistas sobre as ações da Segurança Pública, mas que não há opiniões efetivas.

"Nós temos na nossa equipe muitos especialistas em segurança pública que às vezes dizem que as nossas ações são genéricas. Só que eles não apresentam nenhuma outra alternativa. Ou seja, fazem uma crítica genérica. Por isso eu tenho feito o apelo aqui a um outro especialista que tem uma ideia diferente de toda a ciência policial acumulada no mundo e nos apresente. Nós aprendemos com as críticas. Nós estamos fazendo o que há de melhor. Como disse o governador Jerônimo, emprego é segurança pública, Bolsa Família, é segurança pública, escola em tempo integral, é segurança pública, hospital funcionando, é segurança pública, asfalto na rua é segurança pública. Nós sempre estamos dialogando com a experiência da Colômbia, há quem acha que há uma saída que não é que nem a da Colômbia, que não é a de Nova Iorque, que há uma outra saída. Muito bem, nos apresentem", indagou o ministro.