Diretora do Senac recebe medalha Visconde de Cairu | A TARDE

A primeira reunião ordinária da diretoria da Fecomércio-BA de 2024, realoada ontem, no Grande Hotel Sesc Itaparica, foi marcada por uma homenagem: a outorgada medalha Visconde de Cairu à diretora do Senac Bahia, Marina Almeida.

Com uma trajetória de mais de quatro décadas à frente do departamento regional do Senac, Marina fecha o seu ciclo vitorioso na liderança da instituição no próximo dia 31 de janeiro. Com a presença de diretores, colaboradores e familiares da homenageada, o presidente do sistema Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, concedeu a mais alta comenda do comércio baiano a Marina Almeida.

Em momento de muita emoção, a diretora do Senac recebeu, de surpresa, a homenagem das mãos do filho, Daniel Almeida, que representou a família na ocasião, que também contou com a exibição de vídeos com homenagens dos colaboradores do Sistema de todo o estado.

Sobre Marina Almeida – Baiana de Salvador e formada em pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, (Ufba), Marina Vianna Alves de Almeida assumiu a direção do Senac Bahia em abril de 1984. Sua trajetória na instituição é marcada por momentos de inovação, valorização da cultura baiana e afirmação da educação profissional como ferramenta de transformação de vida.

Marina tem pós-graduação em gestão pública pela Escola de Administração da Ufba formação em terapia organizacional e já ocupou cadeira de conselheira no Conselho Estadual de Educação da Bahia.