Documentário sobre o Vale do Pati mostra beleza da região | A TARDE

Um documentário sobre o Vale do Pati foi lançado no YouTube. O vídeo, gravado durante quatro dias, mostra a beleza dos atrativos da região e reúne depoimentos de patizeiros, guias e viajantes.

O registro é assinado pelo jornalista Anderson Sotero, ex-repórter de A Tarde, e pelo assistente social Flavimir Guimarães, que fizeram a viagem para o Vale durante o mês de novembro deste ano.

“Eu costumo dizer que o documentário é ‘amador’. Mas não no sentido pejorativo. Fizemos os vídeos sem muitos aparatos tecnológicos. Estamos sempre acostumados a registrar nossas viagens e, dessa vez, sentimos vontade de colher depoimentos também. Mas de uma forma tranquila, sem atrapalhar o tour. Queríamos passar o máximo de ‘verdade’ possível, sem grandes produções”, afirma Sotero, criador do site Comoviajeiblog, onde relata as viagens que eles fazem, dia por dia.

O jornalista conta que no Trekking, considerado um dos mais bonitos do mundo, focaram na região conhecida como Pati de cima. “O Vale do Pati é uma região incrivelmente bonita. Entramos debaixo de chuva forte, vimos as nuvens se dissiparem, um arco-íris aparecer e o sol iluminar tudo. Nos quatro dias, caminhamos mais de 50 quilômetros. Foi exaustivo, mas repetiria tudo de novo. Nossa vontade agora é conhecer todo o Vale”, acrescenta.

O acolhimento dos patizeiros e a qualidade da hospedagem foram, segundo Flavimir Guimarães, motivos que incentivam o retorno ao local. “Fomos muito bem recebidos, acolhidos. A comida farta e saborosa demais. Nos sentimos em casa. Em dona Raquel, onde ficamos hospedados, os moradores são atenciosos, simpáticos e nos permitiram trocar muitas experiências. Indico a todos, sem dúvida alguma”, frisa.

Veja: