Dois corpos são encontrados esquartejados na Região Metropolitana | A TARDE

Dois jovens identificados como Andrei Conceição Correia, de 26 anos, e Vinícius Lima, de 18, foram encontrados esquartejados e com marcas de tiros no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. O caso aconteceu no bairro Caboré, na rua Bandeira.

Em contato com o Portal A TARDE, a Polícia Civil informou que equipes da 36ª Delegacia Territorial (DT/Mata de São João) realizaram os primeiros levantamentos e a principal linha de investigação aponta para disputa entre grupos criminosos rivais da região.

Ainda segundo a Polícia Civil, laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) vão colaborar para esclarecer as circunstâncias do crime. A autoria e a motivação do crime ainda são indefinidas.