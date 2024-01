Dois homens e uma mulher foram presos após furtos no Madre Verão | A TARDE

A noite de sábado,6, marcou o primeiro dia de festas no Madre Verão, realizado na cidade de Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Militar, o evento não contou com nenhum registro de crime grave contra a vida.

Durante a festa, dois homens e uma mulher foram flagrados com celulares furtados e foram presos em flagrante. Os três foram encaminhados à 17ª Delegacia Territorial.

Segundo o coronel Antônio Carlos Silva Magalhães, comandante do Policiamento na Região Metropolitana de Salvador, equipes da Polícia Militar reforçam a segurança na Orla e nas áreas de acesso à festa.