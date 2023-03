Dois primeiros meses registram queda de 33% no número de feminicídio

Os dois primeiros meses de 2023 registraram uma redução de 33% no índice de feminicídio em toda a Bahia. Os dados levam em consideração o mesmo período do ano anterior.

De acordo com o levantamento, foram contabilizados seis casos a menos que no período anterior, caindo de 18 para 12 crimes. Salvador e Região Metropolitana confirmaram uma diminuição de 100%. No interior, a redução foi de 7,7%.

Para combater os crimes contra a mulher na Bahia, a Polícia Militar trabalha com uma unidade especializada na Operação Ronda Maria da Penha. A Polícia Civil conta com Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher.

Ações de prevenção e conscientização, além de acolhimento às vítimas são realizadas em todo o estado.