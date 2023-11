DPT emite RGs durante ação social em Território Indígena | A TARDE

Como parte da 4ª Edição da Caravana de Direitos Humanos, a Secretaria da Segurança Pública do Estado, por meio do Departamento de Polícia Técnica, realiza ação em comunidade Indígena de Barra Velha, no Extremo Sul do estado, e garante a emissão de 900 Registros Gerais.

A ação tem o objetivo de viabilizar acesso aos serviços essenciais para a população do território indígena Pataxó.

A Caranava é promovida pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através das Superintendências de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos (SUDH), das Pessoas com Deficiência (SUDEF), de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e a Fundação da Criança e do Adolescente (FUNDAC).

A ação, contabilizou a expedição de cerca de 300 documentos de identificação, por dia. Além dos RGs foram emitidas certidões de nascimento, títulos de eleitor, carteira de reservista e Certidões de Exercício da Atividade Rural.

A ação também conta com serviços de Saúde Indígena, atendimento jurídico, conselho tutelar, orientação e cadastro para o Passe Livre Intermunicipal para Pessoas com Deficiência, atendimento multidisciplinar para pessoas LGBTQIAPN+, orientação ao consumidor com o Procon-BA, cadastro de Intermediação de mão de obra, Assistência Social, para os serviços de CadÚnico e Bolsa Família