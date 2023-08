Educação Nota 10!

A Educação da Bahia nunca esteve tão bem representada. O trio formado pela secretária da Educação do Estado da Bahia, Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, pela chefe de gabinete da pasta, Rowenna dos Santos Brito, e pela gestora da Superintendência de Políticas para Educação Básica (SUPED), Leninha Vila Nova, anda dando o que falar. Destaques do mês, Leninha e Rowenna foram contempladas com o título de cidadãs de Itaju do Colônia. Mais do que o título ou medalhas, o trabalho que vem sendo feito pelo governador Jerônimo Rodrigues na Educação, com muitas entregas e agora já tendo reconhecimento dos Municípios e Câmaras Legislativas.

ACB à frente do seu tempo

No último dia 17, a Associação Comercial da Bahia (ACB) empossou seus novos membros da diretoria da entidade, para o exercício do biênio 2023-2025, sob a presidência de Paulo Sérgio Costa Pinto Cavalcanti (Diretoria Executiva) e Wilson Galvão Andrade (Conselho Superior). O novo presidente da entidade, Paulo Cavalcanti, está no mercado há mais de 45 anos e ingressou na ACB em 2019 como vice-presidente, onde coordenou diversos núcleos. À Panorama, Cavalcanti destacou que há 212 anos, exatamente em 15 de julho de 1811, os empresários baianos perceberam a necessidade e as vantagens de atuar de forma organizada e com união e, assim, criaram a Associação Comercial da Bahia para ser a casa de defesa e representação da classe empresarial do Brasil. "E no século 21, mesmo após muitas transformações econômicas e sociais, com um novo mundo com o ESG, as energias renováveis, a inteligência artificial, precisamos nos guiar por nossa história e buscar o fortalecimento da Consciência Empresarial, deixar claro que é preciso participar das entidades associativistas, unindo forças por um ambiente empresarial saudável e com respeito a quem gera renda e empregos. A nossa gestão vai ser participativa, agregando representantes de todos os setores produtivos, mantendo a tradição de casa de voz e luta do empresariado baiano", destacou o empresário.

Mercado de Juazeiro é destaque

Sob a gestão da Autarquia Municipal de Abastecimento (Ama) o Mercado do Produtor de Juazeiro comercializou 1.719.456.610 kg de hortifrutigranjeiros em 2022, com crescimento de 20,45% sobre o ano anterior. Esse volume de negócios somou R$ 5,7 bilhões, número 58,52% superior a 2021. Os dados são da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgados anualmente sobre a movimentação de todos entrepostos cadastrados do Brasil. A pesquisa apontou que o Ceasa São Paulo permanece na 1ª colocação e que o Rio de Janeiro ficou em terceiro lugar. Em 2021, Juazeiro foi o 3º do ranking. Ocupando uma área de 8.6 hectares onde atuam 1.708 permissionários, o mercado foi criado em 1986, funciona 20 horas por dia e abre todos os dias da semana. A média diária de comercialização é de 140 produtos diferentes. Por mês circulam 360 mil pessoas e em torno de 13.55 veículos, dos quais cerca de 6.500 são de 15 toneladas. Esse movimento gera aproximadamente 6 mil empregos diretos e 15 mil indiretos, sendo importante alavanca para diversos setores da economia regional. Com predominância da venda diretamente pelo produtor dentro do mercado, a maior parte dos itens comercializados são oriundos do Vale do São Francisco, de grandes e pequenas propriedades, de acordo com o diretor da AMA, Britoaldo Alves Bessa. Os principais produtos são a manga e a uva, disse, destacando que são cultivados em sistema irrigado em projetos públicos e privados na região do Sub Médio São Francisco, assim como goiaba e limão, dentre outras frutas.

Lauro é campeão em vagas

Campeão baiano na geração de vagas de emprego formal em maio deste ano, Lauro de Freitas somou 6.207 admissões e 3.929 demissões, com saldo positivo de 2.278 postos de trabalho no mês, último mês com dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em maio, o município da Região Metropolitana de Salvador contabilizou 2.068 contratações na área de serviços e 199 na construção civil. Os dois segmentos são também os que acumulam maiores saldos entre janeiro e maio deste ano, de 3.282 e 990, respectivamente. Ainda de acordo com os dados do Caged, a cidade do Litoral Norte, com 203.334 habitantes (Censo 2022) tem a sexta maior população entre os municípios baianos, com um acumulado de 25.860 admissões e 21.628 desligamentos. O saldo é de 4.232 contratos nos cinco primeiros meses deste ano. Para o secretário municipal do Trabalho, Esporte e Lazer de Lauro de Freitas, Uilson de Souza, os números divulgados pelo Caged refletem o trabalho voltado para o desenvolvimento local. “Temos políticas voltadas para esta área”, disse, pontuando que o processo está em construção, contando com parcerias, como do governo estadual e o Sistema Nacional de Emprego (Sine). Ele pontuou diversas ações voltadas para a qualificação da mão de obra, fomento a novos empreendimentos e assistência em diversos segmentos, sempre com foco no crescimento econômico e desenvolvimento social, com geração de renda, criação e manutenção dos empregos.

Praças para a Primeira Infância

Salvador iniciou, no primeiro semestre de 2023, a construção de praças voltadas para crianças de zero a seis anos. As chamadas “praças da primeira infância”, que contam com brinquedos acessíveis, proporcionam mais inclusão e liberdade para os pequenos durante o momento de lazer. A primeira delas está sendo instalada no Residencial das Margaridas, no Jardim das Margaridas, e a execução do projeto acontece em uma parceria do Núcleo Especial de Apoio à Primeira Infância, da Secretaria de Governo (Segov) de Salvador, Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal), vinculada à Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade (Seman) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), através do projeto Urban95. Todas essas intervenções fazem parte de um pacote de iniciativas anunciadas pela Prefeitura para melhorar a acessibilidade dos moradores dos residenciais. O investimento conta com novas praças, parques infantis com brinquedos acessíveis, passeios e rampas com acessibilidade, construção de muros de contenção e requalificações de escadas, além de pavimentação asfáltica. O investimento total é superior a R$3 milhões. Para o presidente da Desal, Virgílio Daltro, sendo Salvador uma cidade que tem a sua própria fábrica para equipamentos deste projeto – alguns inclusive já em produção – mostra como o município está preparado.

Turismo segue crescendo

As atividades turísticas na Bahia cresceram 13,6%, em maio de 2023, na comparação com o mesmo mês de 2022, enquanto o crescimento nacional foi de 8,6%, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O aumento foi resultado da movimentação econômica, principalmente, de empresas dos ramos de transportes aéreo e rodoviário, locação de automóveis, alimentação e agências de viagens. O estudo mostra que, em 2023, o turismo da Bahia segue em alta, com crescimento de 12%, entre janeiro e maio. No período, o Brasil registrou aumento de 8,4%. Os indicadores de desempenho do setor, elaborados pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), em junho deste ano, seguem a linha apontada pelo IBGE. No período, a Bahia recebeu mais de 1,5 milhão de visitantes durante o São João. O fluxo de passageiros nos principais aeroportos da Bahia aumentou 11,8%, em relação ao mesmo mês do ano anterior. A rede hoteleira de Salvador teve aumento de 12% na taxa de ocupação, pelo mesmo comparativo. No primeiro semestre de 2023, o fluxo de passageiros nos aeroportos da Bahia foi o maior do Nordeste, com 4,9 milhões de viajantes, enquanto o segundo colocado, Pernambuco, registrou 3,5 milhões. O aeroporto de Salvador se consolidou como o principal portão de entrada de estrangeiros na região, com 135,7 mil passageiros do exterior (embarque e desembarque), um incremento de 83%, no comparativo com o mesmo período de 2022. Pernambuco ficou na segunda posição, com 124,8 mil passageiros internacionais.

Maior safra histórica de grãos

O volume da produção brasileira de grãos deverá atingir 317,6 milhões de toneladas na safra 2022/2023, um crescimento de 16,5% ou 44,9 milhões de toneladas acima da safra 2021/22, consolidando as previsões anteriores como a maior já produzida no país. Os dados constam no 10º levantamento de grãos, divulgado na quinta-feira (13) pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). De acordo com a estimativa, esse resultado também é 0,6% superior ao divulgado em junho, decorrente, principalmente, do melhor desempenho das lavouras de milho segunda safra observado em campo neste último mês, e do crescimento da área semeada com o trigo, aliado às boas condições climáticas que vêm ocorrendo. De acordo com o boletim, a soja deverá atingir uma produção recorde, estimada em 154,6 milhões de toneladas, 23,1% ou 29 milhões de toneladas acima da ocorrida no ciclo passado. Já para o milho, a previsão é de 127,8 milhões de toneladas, incluindo as três safras, chegando a 12,9% ou 14,6 milhões de toneladas acima da cultivada em 2021/22. Outras culturas, como o algodão, feijão e sorgo, seguiram o movimento de alta e apresentaram percentuais de aumento na produção. Já o arroz e alguns cultivos de inverno, como aveia, centeio e trigo, apontam para redução no volume produzido, em comparação com a safra anterior.

Caroline Gois, com colaboração de Miriam Hermes