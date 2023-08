Empresa de recursos humanos oferece 200 vagas de emprego na Bahia

Uma empresa de recursos humanos oferece 200 vagas temporárias de emprego para auxiliar de loja, disponíveis em Salvador e no município de Barra, no oeste da Bahia. Os interessados devem se inscrever no site da seleção até 25 de setembro.

Veja as atividades a serem desempenhadas:

Garantir organização da loja para melhor experiência do cliente;

Reposição/dobra de peças seguindo o layout de Visual merchandising da marca;

Passadoria e precificação;

Auxiliar os vendedores nos atendimentos;

Organização de estoque, entrada, conferência e separação de mercadoria, remanejamento de produtos;

Auxiliar no caixa com reposição de materiais, sacolas e embrulho de presentes.