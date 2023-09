Empresária que atropelou indígenas em protesto na Bahia é liberada

Já está em liberdade a empresária baiana que atropelou 3 indígenas na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia. Lizziane Santos Guimarães Silva, de 43 anos, vai responder pelas acusações em liberdade após passar por audiência de custódia nesta sexta-feira, 01.

Lizziane, que mora em Eunápolis, foi detida na tarde de quinta-feira, 31, após avançar a caminhonete que dirigia contra um grupo de indígenas que protestava contra o marco temporal na BR-367. Três mulheres foram atingidas pela caminhonete dirigida pela suspeita.

A empresária foi presa em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sob influência de álcool. No entanto, para o Radar, a defesa afirma que Lizziane não estava sob efeito de álcool.

Para o portal, o advogado Veronilson Firmo Galdino Júnior, afirmou que no momento do fato, a cliente solicitou que fosse feito o teste do bafômetro para provar que não se encontrava alcoolizada. No entanto, o teste não teria diso realizado. Como medida cautelar, ela terá que comparecer ao fórum a cada dois meses, até o fim do processo.