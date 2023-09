Energia eólica vai gerar 3 mil empregos e investimento de R$ 6 bilhões

O Conjunto Eólico Serra do Assuruá, empreendimento com potencial para gerar até três mil empregos diretos e indiretos no Pico das Obras, está em implantação no município de Gentio do Ouro pela Engie Brasil Energia. Com investimento previsto de R$ 6 bilhões, a intervenção para a construção do conjunto, segundo o Governo da Bahia, se encontra com avanço de 50% da supressão vegetal e topografia e 80% da fase de sondagem.

De acordo com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes, a contratação da mão de obra local será feita através do Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia), que realizará campanhas para o cadastramento dos trabalhadores, incluindo o fomento às Comunidades Quilombolas e de Fundo e Fecho de Pasto. O objetivo é incentivar a empregabilidade de profissionais das comunidades tradicionais e não tradicionais, da área de influência.

Qualificação profissional



Para promover a qualificação profissional e social em Gentio do Ouro, também em parceria com a Setre, a Engie apoiou a realização do Programa Qualifica Bahia, ofertando 60 vagas gratuitas para os cursos de pedreiro polivalente, armador de estrutura em concreto armado e carpinteiro. Com aulas teóricas e práticas no canteiro de obras, metade das vagas foram destinadas às mulheres. Com certificação de 120 horas, o público-alvo do curso foi formado por pessoas de baixa renda e escolaridade, vulneráveis econômica e socialmente, e sujeitas à discriminação.

O empreendimento será desenvolvido em fase única, com a capacidade instalada de 846 MW, em 24 parques eólicos com 188 aerogeradores. Inclui também 28 km de linhas transmissão que irão conectar o parque ao Sistema Interligado Nacional, permitindo o direcionamento da energia gerada no local para todo o país. A previsão é iniciar a operação comercial no segundo semestre de 2024. Com máquinas de potência de 4,5 MW e aerogeradores que chegam a 165 metros de altura, a energia gerada será direcionada para o Mercado Livre de Energia, ambiente de contratação no qual as empresas podem adquirir a energia diretamente das produtoras, além de escolher a fonte de geração.



Engie na Bahia

Na Bahia, a companhia já opera comercialmente os Conjuntos Eólicos Umburanas, Campo Largo 1 e Campo Largo 2, nas cidades de Sento Sé e Umburanas, que juntos já ultrapassam 1 GW de potência instalada. A autorização para operação desses parques eólicos é válida até 2054. Em Gentio do Ouro, a empresa investe no quarto Conjunto Eólico do estado.