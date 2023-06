Equipe da UFBA vence competição internacional de direito em Haia

Sete estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) venceram nesta sexta-feira, 09, a principal competição internacional de corte simulada na área criminal - a Moot Court Competition (Competição de Tribunal Simulado) da International Criminal Court (Tribunal Penal Internaional), em Haia, na Holanda.

Liderados pelo professor João Glicério de Oliveira Filho, os discentes da faculdade de direito alcançaram o primeiro lugar - feito inédito para uma universidade brasileira - em uma disputa que envolveu 87 universidades de 50 países.

Os membros da equipe vencedora são Gabriel Gonçalves, Bruna Costa, Beatriz Faria, Vinicius Fornieles, Rafaela Freitas, Laura Borja e Guilhermo Hernandez. Eles competiram em um caso fictício, sustentando argumentação oral em inglês nos papeis de Promotoria, Defesa e Representação do Estado. O segundo lugar ficou com a Universidade de Maastricht, na Holanda, e o terceiro, com a Universidade Livre de Bruxelas, da Bélgica.

Foi a décima edição do torneio, organizado neste ano pelo Grotius Centre for International Legal Studies – Leiden University, também da Holanda, e pela International Bar Association. Segundo os organizadores, a iniciativa tem papel importante no sentido de consolidar o interesse da comunidade acadêmica no trabalho da Corte sediada em Haia, além de impulsionar a promoção e o respeito pela legislação criminal internacional. O júri foi transmitido na página da ICC no Facebook.

O professor João Glicério dirige o Núcleo de Competições Internacionais da Faculdade de Direito, que tem se destacado em competições semelhantes nos últimos anos. "Em tempos que as universidades são tão atacadas, é extremamente relevante que a sociedade saiba da importância e do verdadeiro papel representado pelas instituições públicas de ensino, pesquisa e extensão", afirma o docente. A Faculdade de Direito publicou nota parabenizando o grupo premiado, que foi recebido pela Embaixada do Brasil na Holanda.