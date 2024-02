“Estamos construindo uma nova Bahia”, diz Jerônimo sobre investimentos | A TARDE

Em participação especial no evento da aula inaugural da rede estadual de ensino em Feira de Santana, na Bahia, nesta segunda-feira (19), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) garantiu que os municípios menores receberão atenção especial em termos de investimentos.

“Tudo que foi feito ao longo da nossa história sempre se priorizou nas cidades grandes. E nós estamos agora fazendo uma agenda de fortalecer as cidades grandes porque precisam, mas não tirarmos da pauta a nossa preocupação com lugares pequenos [...] Nós estamos conseguindo entender, que nós estamos construindo uma nova Bahia”, disse ele, no discurso feito para o público presente.

O mandatário também comentou que tem sido procurado por vários prefeitos, solicitando que os investimentos sejam priorizados para melhorias nas estradas que ligam as cidades mais populosas aos povoados e distritos.

“Para vocês terem a noção de como está funcionando as agendas de investimentos. Há 15, 10 anos atrás, a reivindicação por estradas era de melhoria de estradas ou federais (as BRs), ou as estaduais (as BAs), isso está pacificado, acontece um caso ou outro. A gente tem feito um trabalho de permanecer fazendo a manutenção das estradas mas agora os prefeitos estão pedindo, é que priorizem as estradas que ligam a sede aos povoados, a sede aos distritos”, detalhou.