Exército apresenta programação que marca a Semana do Soldado

O Exército Brasileiro apresentou à imprensa, na manhã desta quinta-feira, 17, a programação que marcará a Semana do Soldado, com eventos que homenageiam o Dia do Soldado, que ocorre em 25 de agosto. O evento ocorreu no Quartel da Mouraria, que fica localizado no bairro de Nazaré, em Salvador.

A comemoração teve o 'pontapé inicial' com o café da manhã que marcou a apresentação da iniciativa, entretanto, a série de ações começará oficialmente neste domingo, 20, às 9h, quando ocorre o 12º passeio motociclístico do 6º Batalhão de Polícia do Exército (6º BPE). A concentração será na Colina Sagrada da Igreja do Bonfim.

General da 6ª Região Militar, Marcelo Arantes Guedon foi o responsável por apresentar todas as atividades de comemoração. Ao Portal A TARDE, ele falou sobre a importância de promover a iniciativa.

"(a importância) Está associada em podermos difundir, não somente a instituição do Exército Brasileiro, mas também fazermos a homenagem a nosso patrono Duque de Caxias", explicou o general, que ainda comentou sobre o período em que as ações não puderam ser plenamente realizadas, devido a pandemia da Covid-19.

Objetivo principal é difundir o nosso Exército, o Exército de todos nós e do nosso país, bastante vitorioso e que temos muito orgulho. Todos os militares fazem, no dia a dia, o máximo de si para manter o nosso país seguro e com a soberania preservada Marcelo Arantes Guedon, General da 6ª RM

Guedon seguiu falando também sobre os eventos, principalmente a Solenidade Militar e o último dia, onde o Parque da Cidade, no Itaigara, será palco para diversas atividades.

"Tivemos um período onde essas atividades da Semana do Soldado ficaram mais restritas e, no corrente ano, teremos, além da formatura, que é nosso ato mais significativo, aproveitaremos no domingo, dia 27 de agosto, no Parque da Cidade, uma exposição de material, diversos serviços de instituições que trabalham com o Exército Brasileiro e uma apresentação com temática do bicentenária da Independência", completou.

Da esquerda para a direita: Walter Pinheiro, presidente do Tribuna da Bahia; General da 6ª Região Militar, Marcelo Guedon; e o Comendador Nelson José de Carvalho | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A formatura vai ocorrer justamente no dia 25 de agosto, no 19ª Batalhão de Caçadores, que fica no bairro do Cabula. O evento homenageia o patrono Duque de Caxias, além de condecorar personalidades civis e militares que prestam serviço para o Exército Brasileiro.

Dois dias antes, 23 agosto, acontece na Igreja Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Bahia e do Exército Brasileiro, a missa católica com o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha.

Paralela às ações, ocorrerão ainda, nos plenários da Câmara Municipal de Salvador (CMS) e da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), sessões especiais que homenageiam o Dia do Soldado, nos dias 21 de agosto, às 19h, e 24 agosto, às 10h, respectivamente.

Exército em números

Atualmente, o Exército Brasileira marca presença em todas as 27 unidades federativas brasileiras. Ao todo, são 657 organizações, que, no total, contam com 213.193 militares na ativa. Até o ano de 2029, a previsão é que esse número seja reduzido para um montante de 200 mil.

Em 2022, o alistamento militar obrigatório recebeu um total de 1.495.746 alistados e, deste total, pouco mais de 69 mil foram incorporados nas Forças Armadas a partir deste ano de 2023. O número de operações executadas no ano passado foi de 832.

Nas redes sociais, somando todas as plataformas, o Exército Brasileiro possui um alcance estimado em 8,6 milhões de seguidores.

Veja Programação:

- Café com imprensa

Dia17(quinta-feira), às 7:30h,noQuartel-Generalda6ªRegião Militar (Mouraria).

12ºPasseio Motociclístico do 6ºBatalhãodePolíciadoExército(6ºBPE)

Dia 20 (domingo), às 9h, com a concentração/largada na Colina Sagrada da Igreja do Bonfim.

Missa Católica

Dia 23 (quarta-feira), às 8:30h, na Igreja Nossa Senhora da Conceição (Padroeira da Bahia e do Exército Brasileiro), com o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil.

Solenidade Militar

Dia 25 (sexta-feira), às 9h, no 19º Batalhão de Caçadores (Cabula), homenageando o Patrono do Exército – Duque de Caxias e condecorando personalidades civis e militares que têm prestado serviços ao Exército Brasileiro.

49a Corrida Duque de Caxias

Dia27 (domingo), às 7h,com a largada no Colégio Militar de Salvador(CMS),percorrendo a orla de Salvador. Esta corrida, com forte caráter solidário, arrecadou 5 (cinco) toneladas de alimentos que serão doados para 10 (dez)diferentes instituições.

Exposição de Materiais, Demonstrações Militares, Atividades Lúdicas e Prestação de Serviços para a Comunidade

Dia27, às11h, no Parque da Cidade

Apresentação das Bandas de Música da 6ª RM e dos alunos do Colégio Militar de Salvador(CMS) e da Banda Autorais - Peça Artístico-Cultural sobre o Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia

Dia27, das14:30h às17:30h, na Concha Acústica do Parque da Cidade.