Exército troca comando na Bahia | A TARDE

O Exército Brasileiro realiza nesta quinta-feira, 07, a cerimônia militar de passagem de comando, que marca a transmissão do cargo de Comandante da 6ª Região Militar do general de divisão Marcelo Arantes Guedon para o General de Divisão André Luiz Aguiar Ribeiro. A cerimônia de transmissão do cargo acontece, às 9h, no 19º Batalhão de Caçadores, no Cabula.

O evento será presidido pelo Ministro da Defesa José Mucio Monteiro Filho. Também é esperada a presença do Comandante Militar do Nordeste, General de Exército Kleber Nunes de Vasconcellos, e de autoridades civis estaduais e municipais.



O general Guedon esteve à frente do Comando da 6ª Região Militar por dois anos e foi designado para o cargo de vice-chefe da vice-chefia de assuntos estratégicos do Ministério da Defesa. Natural do Rio de Janeiro, o general Ribeiro ocupava o cargo de assessor especial Militar no Gabinete do Ministro de Estado da Defesa antes de ser designado para o comando.



A 6ª Região Militar integra o Comando Militar do Nordeste, contribuindo para o cumprimento das missões e ações do Exército Brasileiro na região Nordeste. O Comando realiza o apoio logístico operacional às organizações militares situadas na área sob sua jurisdição, compreendida pelos Estados da Bahia e de Sergipe, bem como planeja e executa as atividades administrativas de interesse do Comando do Exército.