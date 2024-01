Exposição gratuita de fuscas celebra 65 anos do veículo | A TARDE

Em celebração aos 65 de história do fusca no Brasil, fãs do veículo podem visitar gratuitamente uma exposição com mais de 130 carros desse modelo, no próximo domingo, 21. O evento vai acontecer no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador.

A ação comemora o Dia Nacional do Fusca, celebrado no dia 20 de janeiro. O evento vai começar com uma carreata que sairá da Avenida Luís Viana Filho (Paralela), em Salvador, com destino ao Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

A data marca o início da produção do modelo no Brasil, na cidade de São Bernardo do Campo (SP). O modelo foi um dos mais vendidos do Brasil por anos, e aqui na Bahia, desde 2019, o grupo Fusca e Amigos promove o encontro com exposição.