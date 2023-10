Feira de Santana: mulher é morta por companheiro com golpes na cabeça | A TARDE

Uma mulher de 56 anos foi encontrada morta na tarde desta sexta-feira, 13, numa residência, em Feira de Santana. De acordo com informações do Acorda Cidade, a vítima, identificada como Dalva Ferreira, morava com a filha, porém o crime foi cometido na residência do companheiro, com quem mantinha um relacionamento há cinco anos.

Dalva saiu de casa e os familiares sentiram falta da vítima, que teria ido para a casa do acusado. O filho de Dalva, ao chegar na residência do homem, nesta sexta-feira, 13, encontrou a mãe morta com ferimentos na cabeça. Segundo o filho, o casal tinha discussões frequentes. A família contou que Dalva teria sido vítima de agressões anteriores e que frequentemente tentavam retirá-la da relação.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local confirmou o óbito.

O homem confessou o crime e foi preso em flagrante, já que os moradores encontraram o corpo e não permitiram que ele saísse do local até a chegada das polícias Civil e Militar.

O autor do crime foi autuado em flagrante horas após, na Delegacia de Homicídios (DH) de Feira de Santana. O homem, de 55 anos, confessou ter atacado a vítima após uma discussão.

O coordenador da 1 a Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Feira), delegado Yves Correia, explicou que foi realizado um interrogatório extenso com o suspeito, já que inicialmente ele relatou que a mulher havia sofrido um acidente.

"Observamos diversas contradições e também localizamos a arma utilizada no crime e as roupas dele sujas de sangue", detalhou. O facão foi encaminhado para perícia, no Departamento de Polícia Técnica (DPT). O feminicídio está custodiado, à disposição do Poder Judiciário.