Festival abre inscrições para trabalhos de dança | A TARDE

A 12ª edição do Festival de Dança Itacaré marca a ampliação do evento para além das fronteiras brasileiras. Este ano, com o tema Expande Expande, serão selecionados(as) artistas e grupos brasileiros e estrangeiros para apresentarem performances, espetáculos e oficinas. O único meio de inscrição é o formulário disponível no site, que ficará disponível de 04 de março a 12 de abril de 2024.

A convocatória está aberta para propostas já estreadas ou inéditas, que poderão ser inscritas na categoria Trabalhos Cênicos e para a qual serão selecionados cinco espetáculos nacionais e três internacionais, com cachê de R$5 mil.

Já na categoria Trabalhos de rua ou espaço alternativo, serão selecionadas três performances em formato de solos, duetos e trio, que receberão R$3,5 mil cada. E também para a categoria Oficina-Espetáculos, na qual as três iniciativas selecionadas promoverão encontros em dança, a serem realizados nos municípios de Ilhéus e Itacaré (Sul da Bahia), que devem integrar artistas locais, visitantes e moradores para, ao fim, apresentarem um trabalho inédito. Para esta atividade, o cachê será de R$8 mil para cada proposta. Para estas categorias, podem se inscrever artistas nacionais ou internacionais.

O resultado da convocatória será divulgado no site do evento no dia 17 de maio. O Festival vai disponibilizar, além dos cachês, transporte, hospedagem, e ajuda de custo para alimentação dos artistas e grupos selecionados.

A idealizadora do Festival de Dança Itacaré, Verusya Correia, conta que a seleção é destinada a artistas profissionais da dança contemporânea. “Esta edição é sobre conhecer uma outra parte da história, é posicionamento, é ancorar-se, é promover emancipações aos modelos hegemônicos”. Ela comenta, ainda, que o recorte curatorial vai atentar para questões que promovam a pluralidade, e que vão além do modelo acadêmico de dança. “O que nos move, o que discutimos, é sobre o cotidiano de populações menos favorecidas, os territórios contra hegemônicos, são essas histórias, seus desvios compositivos, são essas danças que nos interessam”, antecipa.

Esta edição acontecerá em duas etapas: a primeira, nos dias 04 e 05 de novembro de 2024, no município de Ilhéus/BA (a 75 km de Itacaré), e a segunda etapa será entre 06 e 10 de novembro, no município de Itacaré/BA.

Do quilombo para o mundo

Um festival construído junto com moradores da cidade litorânea de Itacaré, que tem como palco principal o galpão do quilombo urbano do Porto de Trás - com seus 286 anos de existência e resistência. Depois de 16 anos desde a primeira edição, o Festival de Dança Itacaré se consolida como um evento cada vez mais aberto aos corpos dissidentes, à transversalidade de saberes e à criação de novas rotas em dança.

A proposta do Festival tem chamado atenção de espaços internacionais de discussão sobre a linguagem. Em 2022, Verusya foi a única brasileira selecionada para o Programa Internacional de Visitantes pela NRW KULTURsekretariat, na cidade de Düsseldorf na Alemanha, onde acompanhou o festival “Internacional Tanzmesse NRW 2022”. Outras interlocuções criativas e conexões foram feitas em Moçambique, na capital Maputo, em 2023, quando ela participou da Bienal de Dança na África durante a 10ª edição do KINANI - Plataforma Internacional de Dança Contemporânea.

“Na cidade de Itacaré não há teatros, então, usamos as ruas e o galpão no quilombo urbano do Porto de trás, como espaços possíveis. O próprio processo de continuidade do Festival nos possibilitou compartilhar as experiências do evento, por curiosidade de artistas brasileiros que não moram no Brasil e artistas estrangeiros que se mostraram interessados em conhecer a nossa programação. Com isso, desejamos aproximar outros modos de composição em dança para além do Brasil, perceber as similaridades e as diferenças neste enorme mundo ao qual vivemos. Isso é expandir”, conta Verusya.

O Festival de Dança Itacaré 2024 é uma produção da Casa Ver Arte e é fomentado pelo Programa Funarte de Apoio a Ações Continuadas 2023. Informações sempre atualizadas podem ser acessadas também nas redes sociais em @festivaldedancaitacare.