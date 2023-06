FLEM promove concurso de redação para participantes do PPE

No ano em que completa seu 25º aniversário, a FLEM está lançando um concurso de redação especial para os jovens beneficiários ativos do Projeto Primeiro Emprego (PPE), uma iniciativa do Governo do Estado da Bahia executada pela fundação.

O concurso, com o tema "Bicentenário da Independência da Bahia: o que temos para comemorar?", tem como objetivo incentivar a pesquisa, a leitura e a habilidade de escrita dos participantes, ao mesmo tempo em que promove a reflexão sobre a história do Estado e do país. Além disso, busca despertar um senso de pertencimento entre os jovens baianos.

A partir desta sexta-feira, 9, o regulamento, a ficha de inscrição e a folha oficial timbrada estarão disponíveis no site www.flem.org.br. As inscrições podem ser feitas de 9 a 18 de junho, e os participantes devem preencher manualmente a ficha de inscrição e a redação com tinta azul ou preta. Em seguida, as cópias digitalizadas em formato PDF devem ser enviadas por e-mail para [email protected] até o dia 25 de junho.

A banca examinadora do concurso é composta pelo cantor e compositor Manno Góes, o antropólogo Natelson Oliveira, a pedagoga Cris Magalhães, a escritora Priscila Oliveira, o pedagogo Tiago Figueiredo e o estudante de História Igor Casaes. O resultado será divulgado no dia 2 de julho, data da Independência da Bahia, e a cerimônia de premiação será realizada até o dia 8 de julho.