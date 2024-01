Fontes renováveis são 93% da capacidade para geração de energia | A TARDE

Fontes renováveis representam aproximadamente, 93% da capacidade instalada para geração de energia elétrica na Bahia. O estado é destaque no cenário nacional de energia eólica e solar.

A energia eólica é a que possui a maior capacidade instalada para geração de energia elétrica no estado, com 8,2 gigawatts (GW) de potência distribuídos entre 296 parques em funcionamento. Isso representa um investimento de R$ 33,9 bilhões que vem sendo feito pelas empresas do setor desde 2012.

Essa potência é capaz de atender mais de 20 milhões de residências, segundo dados da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico (SDE). Em 2023, 34 novos empreendimentos eólicos entraram em operação adicionando 1,2 GW à capacidade de geração.

A energia solar na Bahia permanece como referência nacional com 71 empreendimentos fotovoltaicos em operação e 2 GW de potência instalada. Segundo dados da SDE, é possível beneficiar mais de 3 milhões de imóveis com essa capacidade. O valor investido pelas empresas do setor é de R$ 8,3 bilhões nos últimos onze anos.

Neste ano de 2023, foram 24 novos parques solares, acrescentando 692 MW à potência de geração de energia. As fontes hídrica e de biomassa também têm papel importante na matriz energética do estado. Atualmente, são 30 empreendimentos hídricos e 7 usinas térmicas em atividade, que representam 5,7 GW e 531 MW, respectivamente, da capacidade instalada baiana.

“Esse resultado é fruto do trabalho realizado pelo Governo da Bahia, que pensa no processo de transição energética ampliando a participação das fontes renováveis na geração centralizada. Estamos comemorando 10 anos do Atlas Eólico e 5 anos do Atlas Solar com a comprovação de que os estudos contribuíram para atração de novos negócios com a implantação de parques com elevadas capacidades de potência”, ressalta Sérgio Brito, secretário de Infraestrutura.

Linhas de Transmissão

O escoamento da produção de energia com a ampliação da infraestrutura de linhas de transmissão também contribui para atração de novos negócios no território baiano. O estado receberá um investimento de mais de R$ 10 bilhões com a implantação de cerca de 4 mil km de linhas de transmissão e de 3 subestações nos próximos cinco anos. O leilão realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), que ocorreu em junho de 2023, teve a Bahia como protagonista, correspondendo a dois terços do investimento total, que foi de R$ 15,7 bilhões.