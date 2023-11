Foragido da Justiça é preso durante prova do Enem no interior da Bahia | A TARDE

Um homem foi preso enquanto realizava a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no final da tarde de domingo, 5. A prisão ocorreu na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a ordem de prisão foi cumprida por unidade da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Santo Antônio de Jesus) em ação integrada com a Polícia Federal.

Segundo o coordenador da 4ª Coorpin, delegado Joaquim José de Souza, seguindo protocolo, as equipes aguardaram o procurado concluir o exame e fizeram a captura. Ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial do município.

