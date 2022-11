Fortalecimento de combate ao racismo é esperado no novo governo

“É uma família onde praticamente todos são abertamente racistas. Minha sogra na época disse feliz para mim: eu não gosto de gente de cor, mas gosto de você. No dia que conheci minha cunhada, ela sorriu e quando abraçou o irmão disse para ele: você tem mesmo um pé na África, né?”, conta a secretária e estudante de técnica de enfermagem Andreia Silva. Aquele namorado e sua família – da qual ele afastava a namorada, evitando eventos familiares – já são passado, mas os comentários racistas a marcaram, e hoje ela tem tolerância zero para esse tipo de discurso.



Ataques racistas – físicos e verbais – saltaram nos últimos anos, e é quase impossível desassociar esse ‘levante’ de racistas por todo canto do país do discurso que o atual presidente da república, Jair Bolsonaro (PL), prega desde a sua campanha para o primeiro mandato. Por essa razão, dado o histórico de políticas públicas reparatórias implantadas pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante os mandatos anteriores, especialistas estimam que com a mudança de governo em 2023, essa situação seja revertida.

Ogã de Xangô do Terreiro do Cobre e professor da Universidade Federal da Bahia (Ufba) – onde coordena o Programa Direitos e Relações Raciais – Samuel Vida explica que o desenvolvimento social e econômico sempre foi pensado e conduzido sem a pretensão de enfrentar as desigualdades e iniquidades sociorraciais, numa naturalização da lógica de perpetuação do racismo. Somente os movimentos negros contestaram esta dinâmica, conquistando alguns direitos ao longo das últimas décadas.

“Portanto, não é possível atribuir exclusividade da responsabilidade ao grupo político de extrema-direita que conduziu o país nos últimos quatro anos. Entretanto, o bolsonarismo exacerbou as práticas racistas e genocidas ao deslegitimar e sabotar as conquistas institucionalizadas. Tem sido uma cultura política que alimenta e legitima discursos de ódio, vilipendia as práticas de resistência antidiscriminatórias, desqualificando os valores civilizatórios e as formas culturais negras e indígenas”, pontua Samuel Vida, que também é fundador do Afro-gabinete de Articulação Institucional e Jurídica (Aganju).

Do novo governo, que teve expressivo apoio das comunidades negras na sua eleição, salienta o professor, é esperado um deslocamento inovador assegurando a inclusão do combate ao racismo e ao genocídio como elementos centrais da agenda de retomada da democratização do país. “Esta expectativa começará a ser testada já na equipe de transição e nas prioridades que serão anunciadas para a primeira fase do novo governo”.

E o histórico de combate ao racismo do presidente eleito durante os seus dois mandatos anteriores são um ótimo presságio para o que está por vir, afirma a ativista do movimento negro, turbanteira e secretária escolar Lorena Lacerda. “Durante seus oito anos de pleito, o presidente Lula fomentou política públicas efetivas de combate ao racismo, há exemplo da Lei de Cotas que inseriu jovens negras e negros nas universidades públicas e a criação da Lei 10.639, que valoriza o ensino das raízes africanas e afro-brasileiras nas escolas. Além, claro, da fundação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial”.

Mas o coordenador da Turma do Boneco Misso e membro do Movimento Teatro de Rua, Edmilson dos Santos – o Misso –, não está levando muita fé que essa mudança de governo irá realmente inibir os racistas e muito menos mudar a mente deles.

“Acredito que o governo de Lula irá melhorar essa situação na perspectiva das leis e políticas públicas, mas não vai mudar a opinião dessas pessoas, realmente acho difícil isso acontecer. Esse racismo já estava dentro deles e o governo de Bolsonaro criou terreno para que saíssem da toca”, afirma.

Quando usava o cabelo rastafari, explica Edmilson, era tristemente comum surgirem pessoas que questionavam: Você lava esse cabelo? Ele fede, não é?, mas ele afirma que agora, com 58 anos, já se lapidou e aprendeu a lidar com essas situações. “A verdade é que um dos piores tipos de racistas são os disfarçados: ele senta do seu lado e você chama de amigo até perceber que é mantido em um círculo separado por causa da cor de sua pele. Há ainda a questão do poder, né? A maioria dos pobres são negros com chefes brancos, essas pessoas ficam omissas diante de falas e comportamentos racistas para não serem demitidas”, lamenta.

Construção

Há uma constatação histórica do movimento social negro e dos povos indígenas de que o racismo estrutural e sistêmico explica as grandes desigualdades do Brasil, afirma o coordenador de inclusão e diversidade da OAB, professor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e fundador do Instituto Pedra do Raio, Sérgio São Bernardo. “Não é à toa que somos os principais alvos do projeto genocida do partido do atual governo e seus aliados. Temos que retornar uma agenda que estávamos realizando no estado brasileiro de promoção de combate ao racismo, à intolerância, ao machismo e à homofobia”.

O professor destaca que os povos negros e indígenas no Brasil, com os seus modos de vida, construíram parte significativa da riqueza social desse país, sendo responsáveis inclusive pelo que temos de mais potente: a nossa diversidade étnica racial. “Não há que falar em democracia se essa democracia não for suficientemente radical para dar conta de alcançar uma sociedade justa e igual para todos, sem qualquer tipo de discriminação e preconceito. A pauta estratégica da sociedade brasileira tem que ser a vida plena sem fome, sem morte e sem ódio”, explica.

“É preciso atuar em várias frentes”

Para a titular da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia (Sepromi), Fabya Reis, os primeiros sinais de que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vai buscar meios de lutar em prol da erradicação do racismo já tem surgido.

“Ele já falou sobre o fortalecimento dos povos originários e na restauração dos ministérios de igualdade racial, por exemplo. A Bahia é o único estado que mantém uma secretaria voltada às pautas raciais e isso precisa mudar”, afirma.

Indícios

A ativista do movimento negro Lorena Lacerda reintera que o desejo do presidente eleito de dar continuidade as políticas públicas reparatórias se torna mais e mais evidente a cada nome que surge para o processo de transição.

“Nos últimos dias, ele nomeou potências negras como Anielle Franco, Douglas Belchior, Preta Ferreira e Silvio Almeida para construir planos governamentais de superação do racismo estruturalmente vigente, por exemplo, e essas pessoas serão vozes efetivas na luta por direitos”.

Mas para tudo isso funcionar, é preciso atuar em várias frentes, pontua a titular da Sepromi. “As políticas públicas são muito importantes, mas elas precisam de ferramentas que as apoiem, como é o caso do nosso Centro de Referência Nelson Mandela, que acolhe, ampara, e ajuda às vítimas de racismo a irem à Justiça e em todos os aspectos da denúncia. A denúncia é fundamental para que a lei seja acionada. Não se silencie, pois isso ajuda o racista a se perpetuar sem ser responsabilizado. Temos que de fato constranger essas pessoas, mas mais do que isso, às responsabilizar por seus crimes”, afirma Fabya Reis.