Fotos do dia dos excluídos

Os grupos que integram o movimento Grito dos Excluído, se reunirá no próximo dia 7 de setembro, em mais uma manifestação, dessa vez no Centro de Salvador, para protestar na data que se celebra a Independência do Brasil. Este ano, em sua 29ª edição, o Grito terá como tema “Você tem fome e sede de quê?”.

Essas manifestações, que foram às ruas pela primeira vez com esse nome em 1995, ainda que tenham agido em protestos durante datas cívicas antes disso, defendem as demandas populares e tratam-se de um movimento ligado aos partidos de esquerda e movimentos sociais em defesa das minorias.

Confira as imagens do grupo feitas pelo A TARDE.