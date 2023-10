Governo amplia número de vagas e alcançará 24 mil mamografias | A TARDE

A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) abriu mais 4 mil vagas para exame de mamografia e 1.700 novas consultas com mastologista. Segundo a pasta, a ampliação ocorreu porque a meta inicial foi ultrapassada em três dias. Inicialmente foram ofertadas 20 mil exames de mamografia na capital e interior, bem como 2.700 consultas com mastologia e ginecologia.

“A campanha de conscientização e detecção precoce do câncer de mama superou as nossas expectativas, tanto que estamos abrindo cerca de 4 mil novas vagas de mamografia e 1.700 novas consultas com mastologista", afirma a secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana.

Para agendar o exame é simples: basta acessar o site http://outubrorosa.saude.ba.gov.br e escolher dia, local e turno, mas é importante estar atenta para os requisitos exigidos. São eles: não ter feito o exame há menos de seis meses, não ter feito cirurgia na mama e ter entre 40 e 69 anos. E, no dia do exame, a paciente deve levar o RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. Não é necessária a requisição médica. Já as consultas com mastologista têm como pré-requisito a requisição médica ou um exame indicando alteração na mama.

Segundo a Superintendência de Gestão dos Sistemas de Regulação da Bahia, foi identificado um vazio assistencial, sobretudo em Salvador, onde milhares de mulheres agendaram consultas e exames que são de responsabilidade da rede municipal. Do total de agendamentos realizados, 94% são de soteropolitanas.

A nova unidade móvel que fará os exames de mamografia estará localizada em Cajazeiras, a partir do dia 5 de outubro. Já as consultas com mastologista serão realizadas no Hospital da Mulher ao longo dos meses de outubro e novembro, sempre aos finais de semana.

Referência nacional

A Bahia é referência nacional no rastreio, diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Nos últimos dez anos, o Estado realizou 3.384.408 exames de mamografia. Somente as 25 novas Policlínicas Regionais implantadas recentemente já realizaram 283 mil exames.

Outra estratégia consolidada no rastreamento do câncer de mama é a estratégia itinerante. Na última década, as unidades móveis da Sesab estiveram nos 417 municípios baianos, tendo realizado cerca de 1 milhão de mamografias bilaterais e 82 mil ultrassonografias.

Estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que, em 2023, o número de novos casos de câncer de mama no Brasil seja de 73.610. Na Bahia, a estimativa é de 4.230. Segundo a secretária da Saúde do Estado, “a principal causa de morte por câncer entre mulheres se dá pelo câncer de mama e o diagnóstico precoce pode levar à cura em 90% dos casos. Além disso, quando o câncer precocemente descoberto, pode-se evitar o procedimento cirúrgico de retirar a mama por completo ou ainda evitar procedimentos complementares como quimioterapia ou radioterapia, aumentando a sobrevida dessas pacientes e reduzindo a morbidade”, ressalta Roberta Santana.

Para as mulheres com diagnóstico positivo, o tratamento cirúrgico, quimioterápico ou radioterápico será realizado em unidades de alta complexidade em oncologia da rede de atendimento da Sesab.