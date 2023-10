Governo entrega requalificação de 22km da BA-414 | A TARDE

Os 22 quilômetros da BA-414, que conectam Pintadas a Capela do Alto Alegre, agora estão mais seguros após requalificação feita pelo governo do Estado. A obra entregue na manhã deste sábado (7) contou com um investimento de mais de R$ 24 milhões, beneficiando cerca de 105 mil habitantes na região, incluindo moradores de Nova Fátima, Pé de Serra e Ipirá. A melhoria não só aprimora as condições de tráfego, mas também aumenta a segurança e a eficiência para os viajantes da região.

O governador Jerônimo Rodrigues oficializou a entrega das melhorias em visita ao município de Pintadas. “São entregas significativas para o fortalecimento das cadeias da agricultura familiar. Além de abastecer as mesas de quem produz, vão poder vender e botar dinheiro na renda das pessoas”. Jerônimo ainda destacou os benefícios da nova rodovia. “O trecho viário renovado também significa facilidade em transporte de insumos, de carga, de estudantes, de visitantes. Ou seja, mais qualidade de vida para o povo”, completou o governador.

Um dos motoristas que utilizam diariamente do trecho revitalizado, Etevaldo Novais, expressou satisfação com as mudanças. “Antes da requalificação, era um verdadeiro desafio trafegar por essa estrada, principalmente durante a temporada de chuvas. Agora, com a pavimentação e o melhoramento realizados, a viagem se tornou muito mais segura e rápida. Isso não apenas facilita o meu dia a dia, mas também impulsiona o desenvolvimento da região como um todo”.

Além da requalificação viária, foram entregues diversas obras que fortalecem o polo de agroindústria familiar localizado em Pintadas. O governador inaugurou uma unidade de beneficiamento de polpa de frutas, com investimento de mais de R$ 3,8 milhões. A unidade, com capacidade para processar 27 toneladas, atenderá 100 agricultores familiares em Baixa Grande, Várzea da Roça e Pintadas. A previsão é a criação de 13 novos empregos diretos e 11 indiretos, com um aumento de 170% na quantidade de frutas processadas por mês.

Na zona rural do município, foram inauguradas uma unidade de classificação de ovos, com capacidade para processar 300 dúzias por dia, e outra de beneficiamento de produtos de abelhas na localidade JPL. Com um investimento total de mais de R$ 1,5 milhão, essas obras beneficiarão 68 famílias, proporcionando melhores oportunidades de renda. Para fortalecer a agricultura familiar na cidade, também foi entregue um trator com implementos agrícolas para a Cooperativa Ser do Sertão (CoopSertão).

Segundo o prefeito de Pintadas, Valcyr Rios, as ações realizadas pelo Governo do Estado garantem o desenvolvimento do município. “Vão fortalecer tanto o produtor no campo quanto as cooperativas, porque esses produtos vão ser certificados e possibilitarão ser comercializados no território baiano e regional, aumentando a renda para as nossas comunidades”, afirmou o gestor municipal.

Como parte das melhorias urbanas, uma nova praça foi entregue no bairro Lívio da Colina, oferecendo um espaço de lazer e convivência para os moradores, promovendo o bem-estar da comunidade.

Na ocasião , o governador visitou o Frigorífico FrigBahia, operado pela Cooperativa Agroindustrial de Pintadas. Essa unidade, inaugurada pelo Governo do Estado em 2022, recebeu investimentos no valor de R$ 5,7 milhões, em um processo abrangente de requalificação. Jerônimo visitou também as obras do colégio de tempo integral que está sendo construído no município.

Convênios

Em Pintadas, o Governo do Estado também autorizou um convênio com o Consórcio Público de Desenvolvimento Sustentável do Território da Bacia do Jacuípe (CDS Bacia do Jacuípe) para a implantação do Programa PROMER, que realizará serviços de limpeza e requalificação de aguadas em 15 municípios: Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, Várzea da Roça e Várzea do Poço. Cerca de 800 famílias serão beneficiadas.

Também foram autorizados convênios com o município de Pintadas para a construção de uma praça e para a pavimentação de ruas, além da reforma e a ampliação da Escola Zilda Dias da Silva.