Governo inaugura Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu

O governador Jerônimo Rodrigues, acompanhado do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e da secretária da Saúde do Estado, Roberta Santana, entregou o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu, nesta sexta-feira, 2. Com investimento de aproximadamente R$ 30 milhões, entre obras e equipamentos, a unidade, instalada em Itaberaba, foi entregue com instalações e equipamentos de ponta. Na ocasião, foram ainda entregues dois sistemas de abastecimento de água, com investimento de R$ 3,5 milhões, para as localidades de Duas Irmãs e KM 08.

Conforme Jerônimo, a inauguração do hospital integra uma estratégia robusta do Governo do Estado na descentralização da Saúde. “Essa é uma entrega muito importante, não só para Itaberaba, mas para toda a região. É mais um hospital a compor a nossa rede com 70 leitos, ala infantil, tratamento de saúde mental, mais 10 leitos de UTI. Tudo isso para contribuir com a saúde da região e com o Sistema de Regulação”. Ainda segundo o governador, novas entregas de unidades de saúde serão feitas em breve, a exemplo do Hospital Ortopédico, em Salvador.

Recentemente estadualizada, a unidade conta com 70 leitos, sendo 10 leitos de UTI adulto. O hospital também tem leitos de saúde mental e ofertará atendimento ambulatorial, com consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais, bem como diagnósticos e terapias. A expectativa é que sejam realizadas mais de 230 cirurgias por mês, além de atender casos de urgência e emergência clínica, cirúrgica, pediátrica e traumato-ortopedia.

Serão 230 profissionais atuando para dar assistência de qualidade à população da região do Piemonte do Paraguaçu. A secretária Roberta Santana aponta que a unidade fortalece a rede assistencial do SUS na região. “Essa é mais uma entrega do Governo do Estado. Vamos oferecer diversos serviços em alta complexidade” afirmou a titular da pasta.

A secretária explicou ainda que o hospital ofertará internação hospitalar nas especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica e Pediátrica, além de internação em UTI adulto. Contará com atendimento ambulatorial, com a oferta de consultas especializadas e cirurgias ambulatoriais; procedimentos de diagnose e terapias, além de demais serviços de apoio assistencial e administrativo.

Construído em um terreno do Governo Federal, o Hospital Regional Piemonte do Paraguaçu tem equipamentos de última geração, como um tomógrafo de 16 canais, dois Raio-X, sistema de captura e digitalização de imagens, além de dois aparelhos de ultrassonografia.