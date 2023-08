Governo vai convocar 550 PMs da reserva para reforçar segurança

Em meio a seguintes operações contra organizações criminosas em bairros populares de Salvador e demais cidades da Bahia, o Governo do Estado irá convocar 550 policiais militares da reserva de volta para a ativa mediante edital de seleção. As convocações serão publicadas no Diário Oficial do Estado na quinta-feira, 10, conforme anúncio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Após críticas às ações policiais no estado, que deixaram mais de 25 mortes somente no mês de julho, o governador afirmou que este não é o objetivo e que as corregedorias da Polícia MIlitar e da Polícia Civil têm sido rigorosas

"Não queremos que a nossa polícia morra e nem mate. Em momento algum nós vacilamos nessa orientação. Estamos desenhando uma atuação paralela ao esforço policial o 'Pacto pela Vida', disse, relembrando o programa que tem como objetivo reduzir a violência e a criminalidade, diminuindo o registro de homicídios.

"As corregedorias da Polícia MIlitar e da Polícia Civil têm sido rigorosas. Não tem proteção para aqueles que se equivocam. Nós temos obrigação na melhoria da formação dos profissionais da segurança pública, no apoio psicológico. Nós vamos enfrentar e superar o crime organizado no Brasil e na Bahia", declarou Jerônimo.